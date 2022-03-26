Россия постарается захватить восточную часть Украины — Reuters

Из-за провала "спецоперации" РФ может изменить свои планы/Фото: коллаж: "Сегодня"

После провала блицкрига в Украине Россия, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением, может переключить внимание на более ограниченные цели. Страна-агрессор будет пытаться захватить восточные регионы государства.

Об этом пишет Reuters.

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По словам высокопоставленного представителя Пентагона, Россия отдает приоритет Донбассу на востоке Украины, а не Киеву, что может стать попыткой создать рычаги влияния на переговорах и отрезать ВСУ на востоке от остальной части страны.

Недавно в Москве заявили, что первая фаза ее военной "операции" в основном завершена, и она будет сосредоточена на захвате Донецкой и Луганской областей. Высокопоставленный американский чиновник предположил, что действия Российской Федерации в этих регионах в целом подтверждают заявление Москвы.

"Они уделяют этому первостепенное внимание, и мы согласны с этим", — сказал представитель Пентагона.

Он отметил, что оккупированный 24 февраля Херсон, судя по всему, не находится уже под таким крепким контролем РФ, как раньше. Российские войска в основном застряли вокруг Киева и занимают оборонительные позиции.

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Представитель Минобороны США сказал, что боевая мощь РФ в Украине составляла около 85-90% от ее уровня до вторжения.

Также в Пентагоне рассказали, что впервые у Штатов появились данные о том, что Россия надеется привлечь свои войска из Грузии для поддержки подразделений в Украине. Чиновник допустил, что их могут отправить на Донбасс.

В Украине создан отряд партизан из военных и охотников

В Украине создан отряд партизан, в состав которого вошли военные и охотники. Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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По его словам, отряд партизан может действовать на захваченных российскими оккупантами территориях, в тылу врага. Буданов не раскрыл подробную информацию о данном подразделении, отметив лишь, что в его состав входит "очень большое количество людей", что повышает вероятность затянувшегося повстанческого движения, подобного тому, что было в Афганистане или Вьетнаме.

"Наши воины, наши военнослужащие, даже наши охотники начнут охотиться на агрессора, российские войска, с винтовками в лесах. Я должен сказать, что скоро придет весна, наши леса зазеленеют, и перед агрессором откроется настоящий ад", — подчеркнул начальник ГУР МО.

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