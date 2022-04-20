Россия послала в Украину еще 17 батальонных групп — Минобороны США

В США рассказали о военных действиях РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

На прошлой неделе Россия добавила в Украину 17 батальонных групп для войны в Украине, заявили Минобороны США. Об этом сообщает CNN.

Российские силы добавили 17 батальонных тактических групп (БТГ) в Украину за последнюю неделю и еще четыре БТГ всего за последние 24 часа, сообщил в среду высокопоставленный представитель министерства обороны США. В целом, по оценкам США, сейчас на территории Украины находится 82 БТГ.

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По словам чиновника, из четырех добавленных за последние сутки БТГ три "ушли на восток" в район Донбасса. Эти группы — не обязательно все солдаты пехоты.

"Также важно помнить, что некоторые из этих батальонных тактических групп, мы склонны думать и говорить о них, как будто они все пехота или что-то в этом роде. Это не так, они функционально устроены. Кто-то пехотный, кто-то артиллерийский, кто-то бронетанковый, механизированный, так что я не знаю, какая тут смесь", — добавил чиновник.

РФ провалила первые попытки прорыва

ВСУ скоро завершат "войну на истощение", – об этом заявил журналист Алексей Бурлаков в эфире проекта "Украина вместе" на YouTube-канале "Украина 24".

Он отметил, что западные реактивные системы залпового огня уже прибыли в Украину.

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По словам Бурлакова, ситуация на Донбассе тяжелая, впрочем, не без положительных моментов. Они заключаются в том, что первые попытки прорыва россиян во второй наступательной волне оказались неудачными.

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