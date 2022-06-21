Россия оккупировала еще один поселок вблизи Северодонецка

Оккупанты захватили Тошковку. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские военные полностью оккупировали Тошковку в Луганской области. Захватчики пытаются прорвать оборону Вооруженных сил Украины. А в Северодонецке уличные бои не прекращаются.

Об этом сообщил глава районной военной администрации Роман Власенко в эфире национального телемарафона.

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"Уличные бои в Северодонецке не прекратились. Наши парни контролируют застройку вокруг Северодонецка, населенные пункты-сателлиты города", – рассказал он.

Власенко отметил, что в Северодонецке обстреливается промзона и жилая застройка возле промзон. По его слова, эта неделя может быть решающей, а бои еще более интенсивными. На линии столкновения сосредоточены все резервы личного состава и техники с оккупированных территорий.

"На сегодняшний день, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Мирной Долиной и Горным", – сказал Власенко.

Он добавил, что сейчас вся Луганская область – эпицентр противостояния между ВСУ и армией РФ.

"Такие же мощные обстрелы есть в Лисичанской общине, и в Горской, и в Попаснянской – по всей линии от Николаевки до Тошковки и Устиновки", – подытожил Власенко.

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Тошковка на карте

ВСУ потеряли контроль над поселком вблизи Северодонецка – Гайдай

Российские оккупанты взяли под контроль Метелкино вблизи Северодонецка. Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. При этом продолжается эвакуация населения. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Оккупанты усилили артиллерийские и авиационные обстрелы. Мощно россияне бьют по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. То же самое происходит в районах Тошковки и Устиновки, потому что захватчики хотят совершить там прорыв, и для этого стянули туда большое количество техники.

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"Бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска. К сожалению, сейчас мы не контролируем Метелкино вблизи областного центра", – заявил Гайдай.

Кроме того, оккупанты продолжают использовать "ползучую" тактику – Луганщину уничтожают из всего возможного оружия.

"Тихая" эвакуация продолжается из Лисичанска силами работников военных администраций, полицейских, спасателей и волонтеров. Из населенных пунктов, где продолжаются активные боевые действия, людей вывозят военные на бронированной технике", – добавил глава ОВА.

Ранее мы рассказывали, что войска России добились незначительных успехов на окраинах Северодонецка 18 июня, но в значительной степени застопорились на других направлениях наступления. Оккупанты, вероятно, столкнутся с растущими потерями личного состава и техники, что усложнит попытки возобновить наступательные операции в других критических точках, поскольку вялотекущие бои за Северодонецк продолжаются. К такому выводу пришел американский Институт исследования войны (ISW) в своем отчете.