Россия ночью нанесла ракетные и артиллерийские удары по Одесской области

Враг атаковал Одесскую область. / Фото: Коллаж: Сегодня
В ночь на 16 марта российские оккупанты с корабля совершили ракетно-артиллерийские обстрелы украинского побережья в Одесской области. Стреляли вблизи села Тузлы.
Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в Facebook.
По его данным, враг выпустил огромное количество боеприпасов с дальнего расстояния.
"Хотели прощупать систему береговой обороны. Результат не достигнут. Попыток высадки десантных войск не было", – говорится в сообщении.
Не первый удар в области
7 марта ракетный удар также был нанесен по селу Тузлы, по объектам критической инфраструктуры. Враг атаковал с моря.
Украинцев просят не снимать ПВО
Украинцев призывали не снимать на видеоработу противовоздушной обороны. Враг не должен знать, откуда ему прилетит.
"Представьте, красивая картинка: летит российский самолет, а ему навстречу – ракеты нашего ПВО. Финита ля комедия. И вот такая "картинка" спасает наши жизни и наши дома", – отметил нардеп Алексей Гончаренко.
Кроме того, он написал, что воздушная оборона эффективна, когда о ней не знают.
"Не публикуйте видео таких салютов. Все видео вылетов и попадание ракет демаскируют системы ПВО. Не публикуйте видео. Это снижает защиту наших городов, следовательно, ведет к смерти близких и друзей", – написал нардеп в Telegram.
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