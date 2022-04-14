Россия начала теракты против своих граждан – Госпогранслужба Украины

СБУ ранее предупреждала, что спецслужбы РФ готовят теракты против своих граждан / Коллаж "Сегодня"

Власти России обвинили Украину во вторжении в свое воздушное пространство и совершении обстрела объектов в приграничной Брянской области. Госпогранслужба Украины предупредила, что таким образом начался реализовываться план Кремля по нагнетанию антиукраинских настроений среди граждан России.

Об этом сообщается на Telegram-канале Госпогранслужбы Украины.

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Что известно

Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту обстрела поселка Климово Климовского района Брянской области якобы украинскими военнослужащими.

"С использованием двух боевых вертолетов, снабженных тяжелым наступательным вооружением, военнослужащие ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство РФ. Двигаясь на малой высоте, действуя умышленно, они произвели не менее шести авиаударов по жилым домам в поселке Климово Климовского района Брянской области. В результате прямых попаданий и взрывов снарядов повреждены не менее шести жилых домов по улице Заречной и улице Ленина поселка, ранения различной степени тяжести получили семь человек", – говорится в сообщении СК РФ.

Опровержение

В Киеве опровергают все обвинения Москвы.

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"По состоянию на 14 апреля в российской приграничной зоне произошло уже несколько "терактов", в совершении которых руководство РФ обвиняет украинские диверсионно-разведывательные группы. Спецслужбы врага приступили к реализации плана проведения терактов для нагнетания антиукраинской истерии в РФ", – передает Госпогранслужба Украины.

Два дня назад, 12 апреля, СБУ предупредила, что российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. Цель – обвинить Украину.

Предупреждение