Россия начала новую фазу войны против Украины — политолог

Эксперт рассказал, как Россия меняет тактику войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Вторая волна наступления России на Украину провалилась. Она вырабатывает новую стратегию войны против Украины. Об этом рассказал Олег Саакян ведущим Евгению Киселеву и Виолетте Логуновой в эфире проекта FREEDOM в YouTube-каналы "Украина 24".

Два дня подряд Россия наносит массированные удары по всей территории Украины, часть из которых приходится на железнодорожную инфраструктуру. Саакян объяснил, что это значит для нас. По его мнению, нельзя связывать такие действия оккупантов только с поставкой оружия с Запада, здесь действует целый ряд причин.

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"Железная дорога – это еще и экспорт украинских зерновых. Это очень серьезное для Украины поступление валютной выручки, соответственно стабильность, рабочие места. Наша экономика и так сейчас потрепана войной и будет ею истощаться и дальше. Поэтому Россия в этом случае бьет по тылам", – сказал он.

Саакян заявляет, что теперь мы вошли в новую фазу войны, когда между собой сражаются тылы, системы, государственные машины. Это уже не противостояние только на линии фронта. Сначала Россия планировала грандиозное сражение на востоке и юге Украины. Их планы здесь пока не осуществились, помешало этому в том числе и затопление крейсера "Москва".

"Это все равно была попытка решить исход войны на поле боя, а не широким противостоянием. Сейчас это расписка России в том, что им не удалось и не удастся до 9 мая захватить восток и заявить о своей победе там, соответственно, начинают удары по тылам. Это уже более разумная стратегия, более рациональный ход, чем просто бросать людей в мясорубку и пытаться достичь победы за счет забрасывания врага трупами своих солдат. Поэтому это некоторые качественные изменения в этой войне", – сказал он.

Осмыслить эти изменения, считает Саакян, мы сможем только через некоторое время, когда увидим, какими будут следующие шаги Российской Федерации. Продолжит ли Россия удары по инфраструктуре или это только разовая акция устрашения и они вернутся к предыдущей стратегии.

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