Россия изменила тактику на Донбассе. Рассказываем, что там происходит

РФ хочет полностью захватить Донбасс. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

На сегодняшний день ситуация на Донбассе накаляется. Российские оккупанты усилили интенсивность боевых действий на востоке Украины. Наибольшая активность боевых действий отмечается неподалеку от Лисичанска и Северодонецка.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Сегодня".

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Захват этой территории приведет к полной оккупации Луганска, но при этом растянет силы России, что негативно на них скажется.

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Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Россия выставила 25 БТГ по 500 солдат и много техники для того, чтобы захватить Луганскую область.

Зеленский также признает, что на Донбассе ситуация сложная: там может погибать до 100 украинских военных в день, а количество вражьей техники превышает нашу в 20 раз.

"Бахмут, Попасная, Северодонецк – в этом направлении оккупанты сосредоточили наибольшую активность", – сказал президент Украины.

Что говорят эксперты?

"Россия не добивается успехов в наступлении на Донбассе. Они не могут все время наступать, и уже сейчас Луганское направление де-факто стало единственным, где они проводят попытки наступательных действий", — сказал военный эксперт Олег Жданов.

"Украинская армия освободила в полтора раза больше территорий, чем занимают российские оккупационные войска", — заявил Алексей Арестович. А именно — около 1015 населенных пунктов.

Многие международные эксперты считают, что после прибытия в Украину американского оружия по ленд-лизу, ВСУ пойдут в серьезное контрнаступление по всем направлениям.

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При этом Forbes заявил, что Россия потеряла военной техники в Украине на $13 млрд.

Телеведущий Алексей Бурлаков озвучил для канала "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 24 мая:

Также телеведущий Алексей Бурлаков для канала "Украина 4.5.0." озвучил самые свежие сводки Генштаба ВСУ:

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