РФ ударила ракетами по складам боеприпасов на Прикарпатье

Оккупанты сбросили ракеты на склад боеприпасов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские оккупанты нанесли удар по подземному складу ракет и авиационных боеприпасов в Делятине на Прикарпатье. В результате часть взрывчатки сдетонировала.

Об этом заявил "Украинской правде" спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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"Действительно, враг нанес удар по нашим складам хранения, которые уже были указаны. Тип ракеты будет еще установлен. У нас есть повреждения, есть разрушения. Была детонация боеприпасов. Пострадавшие уточняются", сказал он.

При этом росСМИ пишут, якобы удар нанесли авиационным ракетным комплексом "Кинжал". Командование ВС ВСУ не может пока подтвердить эту информацию.

"Они применяют ракеты, летящие 2000 километров, 5,5 тис. км по дальности – это и крылатые ракеты, и оперативно-тактические комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибр" и другие Х-101, Х-55, Х-555. Было заявление о "Кинжале", которым россияне хвастаются. Мы не знаем, какая на самом деле была ракета", - сказали в командовании.

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При этом жители Делятина говорят, что ситуация в селе спокойная.

Оккупанты обстреляли аэропорт Ивано-Франковска

13 марта российские военные нанесли удары ракетами по аэропорту в Ивано-Франковске. Жертв нет. Мэр города Руслан Марцинкив уточнил, что система тревоги снова не сработала во время обстрелов.

"Почти два с половиной часа была тревога, а потом дали отбой. Однако уже через 10 минут начали падать ракеты. Остаются вопросы по оповещению", – добавил Руслан Марцинкив.