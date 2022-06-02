РФ пытается захватить новый город на Донбассе – ISW

РФ хочет оккупировать Лисичанск. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты пытаются продвинуться в Лисичанск Луганской области. Но при этом они хотят избежать боев на Северском Донце со стороны Северодонецка. Сейчас ведутся бои в Устиновке и Мирной Долине.

Об этом сообщили в американском Институте изучения войны (ISW).

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Российские войска сейчас ведут бои в Устиновке и Мирной Долине. Таким образом оккупанты пытаются продвинуться на северо-запад к Лисичанску, не пересекая реку Северский Донец со стороны Северодонецка.

Также они хотят взять под контроль Белогоровку, где в мае у них была неудачная попытка форсирования реки Северский Донец. Кроме того, оккупанты планируют захватить Врубовку, что позволит им наступать на Лисичанск с запада.

Эксперты отметили: чтобы российские силы получили доступ к Славянску по дороге, им нужно будет пересечь мост через реку Северский Донец за пределами Райгородка. Но оккупанты не смогли это сделать, поскольку все еще не контролируют дорогу Райгородок – Славянск.

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Российские военные в Луганской области не оставляют попыток форсировать Северский Донец в районе Белогоровки, несмотря на большие потери, их цель – взять в осаду Северодонецк и Лисичанск. Об этом рассказал в эфире проекта "Україна разом" на Youtube-канале "Украина 24" военный эксперт Владислав Селезнев.

"7-9 мая украинские артиллеристы уничтожили на переправе Белогоровки около 70-80 единиц бронетехники, танков, специальной техники оккупантов, что равно количеству техники в батальонно-тактической группе. Но буквально через несколько дней на этот же участок фронта россияне подтянули еще две батальонно-тактические группы. Они имеют бронетехнику и пытаются опять же атаковать наши подразделения на этом или на смежных участках, создавая новые понтонные переправы", – рассказал Селезнев.

По его словам, ситуация для украинских военных остается очень сложной:

"У россиян на сегодняшний день есть определенные резервы. Сейчас они бросаются российскими генералами в бой для того, чтобы продавить нашу оборону, чтобы выполнить ту же задачу. Им крайне необходимо взять в осаду Северодонецк, Лисичанск для того, чтобы в дальнейшем иметь определенный базис для выхода на межгосударственные переговоры".

Эксперт выразил уверенность в том, что Генштаб ВСУ видит эту сложную ситуацию и принимает все необходимые меры, чтобы оказать помощь защитникам Северодонецка и Лисичанска в сдерживании нашествия российской армии.

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