РФ потеряла танковый отряд и начала замену военных на росгвардейцев – сводка Генштаба

Оккупанты в очередной раз попытались наступить на Киев, но не вышло. Фото: коллаж "Сегодня"

Российско-оккупационные войска потеряли наступательный потенциал, их продвижение остановлено почти на всех направлениях. Противник продолжает нести потери, испытывает значительные проблемы с комплектованием подразделений и частей личным составом, с логистикой.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в Facebook.

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"Для восполнения потерь личного состава подразделений российской оккупационной армии военными комиссариатами Кубани, Приморского края, Ярославской области и регионов Уральского федерального округа проводятся мероприятия скрытой мобилизации. Однако население перечисленных регионов не желает участвовать в войне. Имеют место массовые случаи уклонения от службы", – говорится в сообщении.

Также отмечается, российские пропагандисты начали подготовку населения российской федерации к продолжительной войне. Так, официальные каналы коммуникации распространяют пропаганду о якобы успехах в проведении так называемой специальной военной операции, проводятся публичные мероприятия по поддержке войны в Украине.

По имеющейся информации, во время визита руководителя ливийской национальной армии Халифа Хафтара в москву, были достигнуты договоренности о направлении ливийских "добровольцев" в Украину с целью участия в боевых действиях на стороне российской федерации.

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В Генштабе сообщают, что перемещение военных наемников, вероятно, будет осуществляться за счет частной военной компании "Лига" (бывшая "Вагнер") самолетами воздушно-космических сил российской федерации.

"На временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей продолжается проведение мероприятий по мобилизации. Руководством учебных заведений (техникумов, институтов) осуществлены вызовы студентов в возрасте от 18 лет для так называемой регистрации. На сегодняшний день подавляющее большинство личного состава 1-го АК – это мобилизованное население временно оккупированных территорий. Морально-психологическое состояние личного состава очень низкое, большая часть мобилизованных не имеет опыта и желания участвовать в боевых действиях. Экипировка призванных оккупантами устарела. В подразделениях, основу которых составляют призванные по мобилизации, распространяются панические настроения из-за большого некомплекта живой силы, вооружения и техники", – отмечают в Генштабе.

В частности, захватчики приступили к замене военных подразделений на подразделения росгвардии и полиции в городе Херсон.

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Также сообщается, что во время очередной попытки наступления на Киев захватчики потеряли сводный отряд 6-го танкового полка. Благодаря активным действиям подразделений Вооруженных сил Украины на отдельных направлениях в Броварском районе подразделения противника остаются отрезанными от поставки топлива и продовольствия.

"Украинские защитники продолжают сдерживать врага, демонстрируя образцы мужества и героизма, и трофейная техника пополняет вооружение украинских сил обороны", – добавили в Генштабе.

Война в Украине 20 марта