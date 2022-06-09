РФ планирует захватить Краматорск и трассу на Днепр – британская разведка

Британская разведка раскрыла дальнейшие планы РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

Чтобы оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей, оккупантам необходимо не только окружить Северодонецк, но и добиться успеха за пределами города. Об этом говорится в свежей сводке разведки Великобритании, которую она разместила в своем микроблоге в Twitter.

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"Политическая цель России – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. Чтобы достичь этого, оккупантам нужно будет обеспечить дальнейшие сложные оперативные цели за пределами Северодонецка, включая ключевой город Краматорск и главную дорогу М04 Днепр – Донецк", – говорится в обзоре.

Также отмечается, что захват армией РФ Лимана поддерживает ее оперативные усилия, вероятно, заключающиеся в окружении Северодонецка и закрытии "котла" вокруг украинских сил в Луганской области.

"Сильные обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка, вероятно, идут уличные бои. Элементы российской Южной группировки сил, вероятно, возглавляют самую успешную ось в этом секторе при поддержке Центральной группировки сил, атакующей с севера. Прогресс медленный, но достижения удерживаются", – отметили в разведке.

В то же время, по информации разведки, пути к потенциальному "котлу" остаются под контролем Украины.

Планы Кремля

Вооруженным силам РФ приказано оккупировать территорию Луганской и Донецкой областей до 1 июня и до 1 июля соответственно. Такую задачу российским войскам поставил лично президент России Владимир Путин. Но сроки постоянно срываются. Так, к примеру, глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что до 10 июня оккупантам поставили задачу полностью захватить Северодонецк или перерезать "Дорогу жизни" Лисичанск – Бахмут и взять ее под свой контроль. Именно по этой причине много личного состава, техники россияне бросили для выполнения поставленной задачи.

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Сначала российские военные должны выйти на административные границы Луганской области — захватить контроль над всей территорией региона, согласно поставленной задаче, они обязаны до завтрашнего дня. Донецкую область хотят полностью взять под контроль до 1 июля.

Эти данные свидетельствуют, что государство-агрессор отказалось от одновременного захвата всей территории Донбасса.