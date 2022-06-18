РФ перебрасывает войска с других направлений для захвата важного города – ISW

Оккупанты перебрасывают технику / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты сосредоточили подавляющее большинство имеющихся у них боевых сил для захвата Северодонецка и Лисичанска за счет других направлений, и несут при этом огромные потери.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ISW.

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Российские войска разворачивают дополнительные силы для поддержки наступательных операций в районе Северодонецка-Лисичанска, в это же время, наши военные крепко держат оборону на этих участках.

Сообщается, что враг перебрасывает вооружение из Сватово вдоль российских наземных линий связи в Старобельск, который находится в 40 км к востоку от Северодонецка.

Вероятнее всего оккупанты также передислоцируют технику из северной части Харьковской области на Донбасс. Уже в сети появились кадры российской тяжелой артиллерии, которая перемещается по железной дороге в Старый Оскол Белгородской.

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Также отмечается, что военные РФ задействовали большое количество личного состава и техники для постепенного усиления в одном районе.

Ситуация в Северодонецке