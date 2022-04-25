РФ нашла новый способ скрыть реальные масштабы потерь на войне в Украине – британская разведка

РФ скрывает настоящие данные о потерях в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Минобороны России хочет само контролировать выплаты семьям военных, которые погибли в Украине, чтобы скрыть реальные масштабы потерь.

Об этом в Twitter сообщает разведка Великобритании.

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"Министерство обороны России предложило, чтобы компенсационные выплаты семьям погибших военнослужащих контролировались военными, а не гражданскими чиновниками. Вероятно, это отражает желание скрыть от местного населения истинные масштабы потерь России", – говорится в отчете разведки.

Потери оккупантов в Украине

Украинские защитники ликвидировали уже 21 900 военных РФ, уничтожили 2258 боевых бронированных машин и 884 танка.

боевых бронированных машин – 2258 ед.;

артиллерийских систем – 411 ед.;

РСЗО ‒ 149 ед.;

средства ПВО – 69 ед.;

самолетов – 181 ед.;

вертолетов – 154 ед.;

автомобильной техники – 1566 ед.;

корабли/катера – 8 ед.;

цистерн из ГСМ ‒ 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20;

специальная техника – 28;

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Северодонецком направлении.

За минувшие сутки ВСУ в зоне проведения операции Объединенных сил украинские военные отбили 12 атак и уничтожили десятки единиц вражеской техники, в том числе четыре танка и самолет.