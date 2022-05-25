РФ нанесла серию ударов по Запорожью, Кривому Рогу и Северодонецку: главное об атаках за ночь (обновлено)

Оккупанты нанесли ракетные удары по Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты продолжают пытаться уничтожить украинские населенные пункты. Утром 25 мая противник выпустил несколько ракет по Запорожью. Также враг пытался обстрелять Харьков, но город спасла ПВО.

Сайт "Сегодня" собрал главную информацию относительно областей, где идет война.

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Запорожье

Утром 25 мая, около 5:30, в Запорожье раздалась серия взрывов. Местные жители сообщают о четырех "прилетах". Вскоре атаку по городу прокомментировали официально.

"В городе было 4 взрыва. Призываем вас сохранять спокойствие и дождаться официальной информации", – сообщили на страничке местного канала в соцсети.

Жителей города призвали не распространять информацию и фото видео материалы о местах прилетов. Однако на видео, опубликованных без привязки к конкретному месту, можно увидеть, как над городом поднимается густой черный дым.

Вскоре Запорожская ОВА сообщила, что в 05:13 российские войска запустили четыре крылатые ракеты по Запорожью. Одну из них сбила наша ПВО.

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В настоящее время обследуется пораженная территория и на месте происшествия работают соответствующие службы.

Сейчас известно об одном погибшем и трех раненых в результате утренних вражеских обстрелов Запорожья.

Только в частном секторе города, по предварительной информации, известно о 62 поврежденных домах.

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Харьков

С территории Белгородской области оккупанты выпустили ракеты в сторону Харькова. В результате силы ПВО отлично отработали и предотвратили ракетные удары по городу.

Покровск

Мэр Покровска Руслан Требушкин сообщил о взрыве в городе. Погибших нет, но шесть человек ранено.

Днепропетровская область

Утром 25 мая враг нанес три ракетных удара по Кривому Рогу. Попали в промышленное предприятие. Есть серьезные разрушения. Информацию по пострадавшим уточняют.

Кроме того, в Криворожском районе снова обстреляли из "Ураганов" Широковскую и Апостоловскую громады. Часть Апостолово осталось без света. Людей не задело.

Луганская область

В Северодонецке шесть погибших и по меньшей мере восемь раненых, большинство – вблизи бомбоубежищ. При этом город держит оборону.

"Россияне бьют по скоплению людей. Да, они знают, что на северодонецком "Азоте" обустроены бомбоубежища, и направляют снаряды именно туда. Вчера они убили там четырех местных жителей, еще трое госпитализированы. Также врагу известно, в каких школах есть укрытия – туда тоже бьют неслучайно. Вблизи одного из учебных заведений 24 мая ранена женщина. Эту информацию оккупант собирает, используя беспилотники, а также поступают данные от наводчиков. Итак, будьте внимательны – предатели могут быть среди вас. Якобы скрываются от обстрелов и получают вместе со всеми гуманитарную помощь, но при этом помогают врагу", – рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Еще два человека погибли в старых районах города, и еще четыре человека ранены. Всего за 24 мая шесть погибших и восемь раненых. Одной женщине пришлось ампутировать ногу.

Количество поврежденного за вчерашний день жилья посчитать трудно. Разрушены два дома в Северодонецке. По четыре – в Новодружеске, Врубовке и Камышевахе, по три – в Золотом и Тошковке, по два – в Екатериновке и Почечном, один – в Горском.

"В эти минуты, при поддержке артиллерии, российские оккупанты ведут наступление на Северодонецк", – отметил Гайдай.

Оккупанты снова обстреляли Луганскую область. Фото: Сергей Гайдай

Сумская область

Около часа ночи с территории России враг выпустил ракеты по Краснополью. Запуск, предварительно, был из самолета, не пересекавшего государственную границу.

Пострадали дома мирных жителей Краснополья. Повреждены около 20 домов и ЛЭП. Половина поселка осталась без электроэнергии. Погибших предварительно нет.

Оккупанты обстреляли Сумскую область. Фото: Дмитрий Живицкий

Краматорск

Ракетный и авиационный удар по Краматорску произошел сегодня ночью. Пострадал многоквартирный дом в спальном районе и частный сектор. Жертв и раненых нет, сообщил мэр Александр Гончаренко.

Обстрел Краматорска

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