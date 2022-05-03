РФ готовит псевдореферендумы в трех областях Украины: сроки

РФ хочет в мае аннексировать Донецк, Луганск и Херсон / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия готовится в ближайшее время аннексировать новые обширные территории Украины путем проведения там псевдореферендумов.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и "абсолютно заслуживающие доверия" разведданные.

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Сообщается, что РФ, вероятно, проведет в середине мая сфальсифицированные референдумы, на которых жители Донецка, Луганска и Херсона якобы поддержат выход из состава Украины и присоединение к России. После этого Кремль поставит в этих регионах лояльных Москве лидеров.

Издание делает вывод, что это "может перевести конфликт в непредсказуемую и еще более взрывоопасную фазу".

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер отмечает, что голосование на псевдореферендумах будет попыткой придать запланированным аннексиям "вид демократической легитимности".

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Зеленский посоветовал России не "играться в референдум"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение Россией псевдореферендумов на оккупированных территориях не будет признано миром и лишь усложнит переговоры между двумя странами.

"Это (псевдореферендум. – Ред.) ничего не даст, кроме того, что это еще одно осложнение вероятных, уже хоть каких-то возможных переговоров Украины и России... Если хочется все это усложнять уже для всей Европы и мира, то можно продолжать играться в эти референдумы, которые не дадут никакого результата – ни текущего, ни исторического", – подчеркнул глава государства.

По данным российских СМИ, в середине мая могут пройти "референдумы" о присоединении ОРДЛО территорий к РФ и создании "Херсонской народной республики". Первоначально "референдумы" были назначены на конец апреля, но их несколько раз переносили из-за неудач российской армии на фронте.