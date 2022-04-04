Резня в Буче. ООН отклонила запрос России

ООН не собирается идти на поводу у РФ / Фото: Коллаж: Сегодня
Совет Безопасности ООН не собирается проводить по запросу России заседание о ситуации в Буче. Об этом пишет агентство Reuters.
Великобритания отказалась дать согласие на проведение заседания Совбеза ООН по событиям в Буче, которое Россия запросила накануне. РФ требовала созвать его 4 марта, в то время как оно было запланировано на 5-е число.
"Представительство Великобритании при ООН, председательствующее в Совете из 15 членов в апреле, заявило, что Совет проведет запланированную дискуссию по Украине во вторник, а не будет собираться в понедельник, как просила РФ", – говорится в сообщении.
Военные преступления российских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы. Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- Выяснилось, что в Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежали тела убитых людей, некоторым убитым было по 14 лет.
- Кроме того, военные РФ в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
- Советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал список частей и подразделений ВС РФ и РГ, которые совершили военные преступления в Киевской области – Буче, Гостомеле и Ирпене. Также он отметил, что массовые пытки, изнасилования и убийства мирных жителей Бучи и Ирпеня российскими оккупантами начались за две недели до их отступления от захваченных населенных пунктов Киевской области.
- Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.