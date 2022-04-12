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Разведка обнародовала имена и фото спецназовцев Росгвардии, воюющих в Украине

Инна Собора
12 апреля, 14:32
Все они совершили военные преступления против украинцев

Разведка Минобороны узнала имена российских спецназовцев в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало список российских оккупантов, совершивших военные преступления против украинцев. Все они – спецназовцы Росгвардии.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

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Так, украинская разведка получила список военнослужащих отряда особого назначения Росгвардии "Ястреб", г. Нижний Новгород, совершивших военные преступления против народа Украины.

"Отбросы! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!" – обещают разведчики.

В списке есть фото 10 военных вражеской армии и данные об их месте жительства и "карьере" в России. Их возраст – от 23 до 37 лет. Почти все они никогда не были за границей, большинство – не знает ни одного иностранного языка. Большая половина из них не имеет высшего образования.

С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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Потери врага

С начала вторжения в Украину российская армия потеряла19 600 солдат и почти 2000 боевых бронированных машин.

Потери противника с 24.02 по 12.04:

  • личный состав – 19600 человек;
  • танки ‒ 732 ед.;
  • боевые бронированные машины ‒ 1946 ед.;
  • артиллерийские системы – 349 ед.;
  • РСЗО – 111 ед.;
  • средства ПВО – 63 ед.;
  • самолеты – 157 ед.;
  • вертолеты – 140 ед.;
  • автомобильная техника – 1406 ед.;
  • корабли / катера – 7 ед.;
  • цистерны с ГСМ – 76;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 124;
  • специальная техника – 25;
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

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