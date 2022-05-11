Разведчики Британии узнали, что сейчас происходит на острове Змеиный

На острове продолжаются бои / Коллаж "Сегодня"
Продолжаются бои на острове Змеиный, где Россия пытается усилить свой слабо защищенный гарнизон. Украина поразила российскую систему ПВО и корабли снабжения с помощью беспилотников Bayraktar. Российские судна имеют минимальную защиту после потери ракетного крейсера "Москва". Однако ситуация может поменяться, если РФ укрепит свои позиции с помощью крылатых ракет, ПВО и береговой охраны.
Об этом сообщает британская разведка, пишет Ttlegram-канал "Сегодня".
"Если РФ укрепит свои позиции на острове с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря", – говорится в сообщении.
Предыстория
- 13 апреля флагман Черноморского флота РФ крейсер "Москва", который принимал участие в атаке на остров Змеиный в феврале 2022 года и стал интернет-мемом о "русском корабле", был подбит двумя ракетами "Нептун" Вооруженных сил Украины.
- Известно, что в российский корабль попали две крылатые ракеты "Нептун". В результате на борту начался пожар. Ориентировочное количество экипажа – 510 моряков. По заявлению России, весь экипаж был эвакуирован.
- Оперативное командование "Юг" сообщило, что флагман Черноморского флота России получил существенные повреждения и в результате этого возник пожар, корабль перевернулся.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что его шефу доложили о пожаре на ракетном крейсере "Москва", но как он отреагировал на эту новость, рассказывать отказался. Но все помнят его крылатую фразу о крушении подводной лодки "Курск" в 2000 году. Тогда Путин на вопрос, что же с АПЛ, простенько ответил: "Она утонула".