Ракеты Brimstone изменили "динамику" битвы на Донбассе. Что пишут западные СМИ о войне в Украине

Иностранные СМИ рассказали о том, что изменилось за неделю на войне, которую развязала Украина / Фото: Коллаж: Сегодня

Ход войны за Донбасс резко изменился благодаря оружию, которое Украине передали западные партнеры, в частности, речь идет о ракетах Brimstone. Кроме того, заявления РФ о якобы сверхмощном лазерном оружии просто смехотворны.

Сайт "Сегодня" предлагает обзор западных масс-медиа.

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Brimstone поменяли ход войны на Донбассе

Ежедневная британская газета The Times пишет, что усовершенствованные ракеты Brimstone, доставленные в Украину из Британии, "сменили динамику" на поле боя на востоке Донбасса. Ракеты угрожают "уязвимым" русским формированиям, даже если они находятся в милях от линии фронта.

РФ пугает новым лазерным оружием

Еженедельный немецкий журнал Der Spiegel пишет, что заявления России о суперлазерном оружии смехотворны. Россия пытается произвести впечатление во время войны новым лазерным оружием. Но специалисты сравнивают устройство с более качественной микроволновкой.

Война жестко "ударила по карману" агрессора

Ежедневная американская деловая газета The Wall Street Journal пишет, что цены на продукты питания в России растут на фоне роста инфляции, вдвое превышающей темпы роста на Западе. Поскольку неудачи на поле битвы нарастают, критические голоса в России становятся громче.

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G7 помогут Украине деньгами

Информагентство Bloomberg пишет, что G7 пообещала выделить Украине почти 20 миллиардов долларов в этом году. Европейский Союз заявил, что может продать облигации в июле, чтобы помочь финансировать пакет помощи. Президент Зеленский призвал союзников помочь обеспечить, чтобы Россия выплатила репарации. На начало мая Украина оценила свои прямые военные потери в 100 миллиардов долларов.

РФ грозит дефолт

Международное агентство новостей Reuters пишет, что Россия пытается досрочно уплатить долг во избежание дефолта. Москва 20 мая поспешила выплатить два платежа по своему международному долгу в своей последней попытке предотвратить дефолт. При этом срок уплаты по этим облигациям 27 мая. Спешка Москвы связана с истечением срока действия лицензии США на платежи 25 мая.