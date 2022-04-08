Ракетный удар в Краматорске: число погибших возросло до 50

Российские военные обстреляла ж/д вокзал Краматорска / Коллаж "Сегодня"
Из-за ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 50 человек. Всего из-за случившегося пострадали 98 человек, из них – 16 детей.
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.
Из-за обстрела 38 человек погибли на месте, а еще 12 скончались в больнице. В больницы уже попали 98 человек, из них – 16 детей.
"Ожидаем, что за медицинской помощью в течение одного-двух дней будут обращаться и другие пострадавшие, так что количество жертв будет постоянно меняться. Российские оккупанты должны понести наказание за все свои преступления, которые они творят на нашей земле", – говорится в сообщении.
Что известно об обстреле Краматорска
- Оккупанты 8 апреля ударили ракетами по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области. В результате обстрелов более 30 человек погибли и более 100 раненых.
- Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram рассказал, что во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, ведь происходит эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные не могут противостоять ВСУ в бою и поэтому стреляют по мирному населению.
- Станцию Краматорск в Донецкой области закрыли для эвакуации и приема поездов. Но эвакуационные рейсы 8 апреля отправятся из Славянска.
- Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что повторяется история, как с малайзийским Боингом:"Как только моральные ублюдки пустили ракету по Краматорску, начали разносить о том, что "работаем по скоплению боевиков ВСУ". Когда поняли, что натворили х**ни, начали вытирать, редактировать".