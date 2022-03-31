Ракетный удар по Николаевской ОГА: количество погибших достигло 20

Оккупанты обстреляли Николаевскую ОГА / Фото: Коллаж: Сегодня

Количество погибших в результате ракетного удара российскими войсками по зданию Николаевского облсовета возросло до 20 человек. Спасатели продолжают разбор завалов.

Об этом сообщает прессслужба ГСЧС.

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"По состоянию на 13:00 31 марта после попадания вражеской ракеты в здание облгосадминистрации погибли 20 человек (спасателями из-под завалов изъято 19 тел и 1 человек умер в реанимации). Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

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Что известно об обстреле?

Российские оккупанты 29 марта около 8:45 обстрелялидевятиэтажное здание Николаевской областной государственной администрации. Разрушена центральная секция здания с 9-го по 1-й этаж без дальнейшего возгорания.

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Еще днем сообщалось, что в результате инцидента погибли семь человек. Позже стало известно о 12 погибших. Однако количество жертв растет.

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