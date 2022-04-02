Ракетный удар по Миргороду: войска России повредили аэропорт

Оккупанты обстреляли город в 16:50 / Коллаж "Сегодня"

Российские военные обстреляли МиргородПолтавской области сегодня, 2 апреля. Из-за ракетного удара поврежден аэропорт и загорелся состав горюче-смазочных материалов. Число пострадавших еще неизвестно.

Об этом сообщает глава ОГА Дмитрий Лунин.

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Детали

Обстрел произошел в 16:50. Из-за удара были повреждены взлетная полоса, инфраструктура аэродрома, а также произошло возгорание состава горюче-смазочных материалов.

Благодаря ПВО Вооруженных сил Украины удалось уничтожить несколько российских крылатых ракет.

"На пораженных объектах работают личный состав части и спасательные службы, ликвидирующие последствия обстрелов и пожаров, а также представители Национальной полиции", – говорится в сообщении.

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Число пострадавших устанавливается.

Оккупанты обстреляли жилые дома в Полтавской области

Российские военные нанесли ракетные удары по Полтавской области. В результате обстрелов повреждены инфраструктурный объект и жилые дома.

"Полтава. Ночью ракетный удар по одному из инфраструктурных объектов. Кременчуг. Утром много ударов по городу. По инфраструктурным объектам и жилым домам", – написал Дмитрий Лунин.

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