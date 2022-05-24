Ракетные удары, артобстрелы и жертвы. Что происходит в регионах Украины

Оккупанты уничтожают украинские населенные пункты. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 24 мая российские оккупанты продолжают обстреливать и наносить удары по украинским населенным пунктам. В Харьковской области, к сожалению, есть жертвы. А в Днепропетровской области много разрушений.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Какая ситуация в регионах?

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, а также в Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях.

В Кировоградской области ночь прошла спокойно. Вчера, 23 мая, в 17:50 над с. Анновка Новоукраинского района силами ПВО сбита ракета, упавшая на открытую территорию. На месте падения обнаружены обломки ракеты. Погибших и травмированных нет. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

В Днепропетровской области ночью и утром были тревоги. Вечером 23 мая зафиксировали четыре "прилета" по железнодорожной инфраструктуре. К счастью, обошлось без пострадавших, но есть серьезные разрушения. Утром 24 мая были обстрелы Зеленодольской и Широковской громад, граничащие с Херсонской областью. Есть разрушение жилья, но людей не задело.

Реклама

В Харьковской области ночью были одиночные обстрелы, пострадавших нет. По области были обстрелы Мерефы, Изюмского района, Дергачей, Лозовского района. Всего за сутки пятеро раненых, в том числе один человек в Харькове, один – в Дергачевском районе, два человека – в с. Гусаревка Изюмского района, один – Лозовской район, поселок Близнецы.

В Луганской области постоянные артобстрелы Северодонецка. Разрушено по шесть домов в Северодонецке и Лисичанске. Еще четыре дома разрушены в Золотом и три – в Новодружеске. За сутки 4 погибших (все в одном доме), 4 раненых.

В Донецкой области обстрелы по всей линии фронта. Обострение вблизи Авдеевки, Лимана, Райгородка. За сутки — трое убитых, 6 раненых гражданских. Отметим, что эвакуация из прифронтовой зоны продолжается, несмотря на обстрелы.

Реклама

В Николаеве ночью были слышны взрывы. Информация о поврежденных объектах и пострадавших уточняется.

Днем и ночью были обстрелы Березнеговатской и Широкинской громад. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

В Херсонской области стабильно критична ситуация. Наиболее остро стоит вопрос с доставкой провизии и лекарств в оккупированные села, граничащие с Николаевской и Днепропетровской областями. В большинство населенных пунктов нет возможности доставить гуманитарную помощь и организовать зеленый коридор.

Оккупанты продолжают уничтожать в Херсоне украинскую символику и вывешивать свой флаг и советскую символику.

Ранее мы писали: