Ракет у России еще очень много, и это проблема — военный эксперт

Олег Жданов рассказал о запасах ракет у России / Фото: Коллаж: Сегодня

Военный эксперт Олег Жданов считает обманчивым суждение, что уменьшение числа ракетных обстрелов украинских городов со стороны РФ связано с тем, что количество ракет значительно сократилось. Об этом он рассказал телеведущему Никите Михалеву в эфире YouTube-канала "Україна 24".

"На сегодня единственный тип ракет, более или менее израсходованный в РФ, – это "Калибр", высокоточные крылатые ракеты. Сухопутных среди них почти нет, есть еще морского базирования", — сказал он.

Для пополнения количества пусковых установок Россия, по данным Жданова, привлекла даже подлодки – из-за потери крейсера "Москва". Впрочем, у России еще много ракет других видов.

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"Других ракет еще очень много, и это будет для нас проблемой до последнего дня войны", — подчеркнул эксперт.

По словам Жданова, санкции от международного сообщества напрямую не влияют на ход боевых действий. В то же время новые пакеты в большей степени влияют на экономику, а для ее ослабления требуется длительное время.

"Чтобы мы почувствовали эффективность этих санкций, нужно время. То, что ракетные подразделения остались в Беларуси, говорит о том, что они будут использоваться, но уже с ограниченной дальностью. Ракета "Искандер" летит на 500 км", — сказал он.

Обстрел Змеиного

Олег Жданов прокомментировал уничтожение надводных целей российского флота вблизи острова Змеиный.

"Для эскадры это не влияет, а вот то, что мы фактически огневыми способами начинаем контролировать остров Змеиный – это для нас очень важно. Во-первых, мы обстреливаем территорию самого острова и уничтожаем технику и личный состав врага. Плюс мы показываем, что не дадим создать логистический мост между островом и эскадрой Черноморского флота РФ", – сказал он.

Жданов подчеркнул, что флот России уже держится на расстоянии от береговой линии Украины, чтобы его не уничтожали ракетами.

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"Они держатся на расстоянии, потому что нет крейсера "Москва", прикрывавшего их от ракет. А здесь мы еще и ломаем их логистические поставки и боевую охрану острова Змеиный", — сказал он.

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