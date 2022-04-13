Работает полк "Азов"! Видео уничтожения вражеской техники в Мариуполе

"Азов" ударил по вражеской технике в городе. / Фото: ТСН, Коллаж: Сегодня

Полк "Азов" нанес еще один удар по российским оккупантам в Мариуполе.

В Сети появилось видео, на котором пылает вражеская техника.

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Обращение к миру

Полк "Азов" обратился к миру с просьбой выйти на площади своих городов под сине-желтыми флагами в поддержку Украины.

"Призывайте своих политиков к реальным действиям в борьбе со злом! Чтобы освободить Мариуполь, Херсон, Изюм и другие города Украины, которые стали заложниками в этой войне. Помогайте нашим властям быть услышанными", – заявил заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламара с позывным "Калина".

Напомним, в Мариуполе подразделения 36-й бригады морской пехоты в результате сложного и рискованного маневра прорвались на соединение с полком "Азов". О результатах рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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