Путин потребовал список генералов, выступающих против войны с Украиной – Жданов

Олег Жданов заявил, что Путин хочет знать имена генералов, выступающих против войны в Украине. / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские генералы написали письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой прекратить войну в Украине. В ответ он сказал, что "военная операция" продолжится и потребовал список этих генералов.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов телеведущему Евгению Киселеву в эфире проекта FREEДОМ на Youtube-канале "Украина 24".

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Жданов сообщил, что генералы передали письмо Путину через секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"По поводу офицеров Генерального штаба. Они все таки вроде как достучались и пытались через Патрушева передать свое письмо Путину о том, что надо сохранить армию. Хотя бы ее боеспособную часть. На что Путин сказал – у нас все под контролем, продолжаем "операцию" и потребовал список этих генералов. Я так понимаю, теперь против них будут применены какие-то репрессивные меры, чтобы подавить любые волнения среди подчиненных", – сказал Жданов.

Он также добавил, что в подтверждение этой теории говорит то, что управление "операцией" передали на Южный военный округ.

"Хотя в России нет ни одного официального сообщения о том, что Дворников назначен командующим "специальной военной операции" в Украине. Это еще раз подтверждает мысль о том, что Генеральный штаб настолько сегодня разбалансирован как орган военного управления, для этого, чтобы не завалить вообще всю "операцию", ее передали на Южный военный округ. А в Генштабе идет "охота на ведьм", – отметил Жданов.

Путина просят сохранить хотя бы часть войск

Жданов заявил, что согласно инсайдерской информации, в генеральном штабе зреет мнение, что надо отказаться от наступательной операции для того, чтобы сохранить хотя бы часть сухопутных войск в боеготовности для решения других задач и других вызовов, стоящих перед РФ.

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"У них, допустим, назревает к концу апреля Ферганская долина. Если это правда, что талибы ждут, когда высохнет перевал и можно будет через него идти, а 201-й базы из Таджикистана нет, она сегодня воюет на территории Украины в полном составе, то они могут смело заходить в Ферганскую долину и начинать свое наступление в направлении Казахстана", – объяснил военный эксперт.

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