Путин после переговоров в Турции уже готов встретиться с Зеленским – Мединский назвал условие

Руководитель делегации РФ выдвинул предложение / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Россия предложила, чтобы встреча Путина и Зеленского прошла одновременно с парафированием мирного договора главами МИД.

Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

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Также Мединский заявил, что Россия сделала два шага по деэскалации войны в Украине. В частности, министерство обороны России снизило боевую активность в Киевском и Черниговском направлениях.

Отдельно руководитель Росделегации отметил, что Россия рассмотрит предложения украинской делегации, о них будет уведомлено Путину.

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Переговоры Украина – Россия

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал главные требования к РФ на переговорах в Турции:

Программа-минимум – решение гуманитарных вопросов, программа-максимум – прекращение огня и достижение стабильной договоренности об этом.

Сейчас ни по одному пункту стороны не договорились.

Украинская сторона не будет отказываться от суверенитета, территорий и людей.

Если Россия будет снова говорить на языке ультиматумов и пропагандистских штампов, переговоры закончатся ничем.

Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко добавил, что Украина будет настаивать на международных гарантиях безопасности.