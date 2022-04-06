Путин отправил на войну в Украину срочников и курсантов – Дехтяренко

СБУ нашла секретные документы уничтоженных на Донбассе оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Служба безопасности Украины получила секретные карты и списки российских военных, подразделения которых были уничтожены в Донецкой области. В списках числится немало курсантов и солдат срочной службы.

Как сообщил в Facebook пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, карты зарегистрированы 22 февраля и содержат планы оккупантов по захвату всей территории Донецкой области.

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"Но самое главное открытие в другом. Как оказалось, путинский режим отправил на войну в Украину курсантов! Учеников Московского высшего военного командного училища. Их не просто отправили, а оформили это как стажировку… Не помогло выжить путинским войскам и руководство по тактической подготовке и основ противодиверсионной борьбы, где они обучались противостоять военно-политическому руководству НАТО", – говорится в сообщении.

Также среди полученных документов СБУ обнаружила:

талоны на командировку без указания места пребывания и срока командировки;

списки сводного мотострелкового батальона, в котором много срочников и курсантов;

паспорта граждан РФ, военные билеты и т. д.

"Обнаруженная документация будет приобщена к материалам уголовных производств как доказательства преступлений рашистов и лично Путина для международных судов. Владельцы документов не успели сдаться в плен или же бежать из Украины. Они получили достойное наказание за совершенные преступления – смерть", – отметил Дехтяренко.

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