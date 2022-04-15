Путин дал команду беречь технику, а солдат не жалеть – инсайд генерала ВСУ

Путин демонстрирует советский поход к своей армии / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент России Владимир Путин дал военному командованию приказ не жалеть солдат, но беречь технику.

Об этом в эксклюзивном проекте "Україна разом" на канале "Украина 24" рассказал экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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По его словам, сегодня "усилия, которые пытается прилагать военно-политическое руководство Российской Федерации, результата пока не достигают".

"Ни скрытая мобилизация, ни призыв неопытных военнослужащих срочной службы, не помогают. С техникой проблемы. На совещании, которое Путин приводил больше недели назад с руководящим составом силовых структур, было сказано, что солдат не жалеть. Это еще "жуковский подход", который прошел советские времена и есть в вооруженных силах РФ сейчас. А в отношении техники – быть очень осторожными, хранить, потому что восстановить фактически в ходе войны невозможно", – сообщил Романенко.

Генерал рассказал, что окукупанты пытаются сформировать ударную группировку в течение трех недель, и пока это не удается.

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"Надо готовиться к сопротивлению и уничтожению еще двух третей военного потенциала от того нашествия, которое пришло к нам 24 февраля. Треть мы уже уничтожили", – заявил он.

Озвучены потери армии РФ с начала войны

По данным Генштаба Украины, общие боевые потери противника с 24.02 до 15.04. ориентировочно составили: