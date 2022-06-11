Пушилин занервничал – зачем Кремль отправил в "ДНР" человека Путина

Теперь Виталий Хоценко будет выдавать деньги Пушилину / Коллаж "Сегодня"

В самопровозглашенном образовании "ДНР" начались перестановки в так называемом правительстве, которое является марионеточной структурой кураторов из Кремля. На смену пришел Виталий Хоценко, который займется, как официально заявляется, некой синхронизацией с Россией. До Хоценко должность так называемых "премьеров Л/ДНР" носила чисто номинальный характер. Теперь это прямой ставленник Владимира Путина.

Об этом рассказал политолог Руслан Бортник в эфире общенационального телемарафона на канале "Украина 24".

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Что известно

"Функцию экономического управления этих регионов выполнял один из департаментов в середине российского правительства. Эта должность была технической. На эти регионы запланировано направить значительные суммы из российского бюджета. Чтобы контролировать эти деньги сегодня назначают так называемых "серых специалистов", которые ранее занимали схожие позиции в российских министерствах и ведомствах. Российские деньги будут делить и тратить российские парни. Никто местным ничего из этого котла не даст", – говорит Бортник.

За восемь минувших лет на посту так называемого премьер-министра "ДНР" побывали семь кремлевских марионеток. Теперь захваченной украинской территорией будет заниматься непосредственно человек Путина, о чем он заявил во время своих комментариев.

"Я здесь очень благодарен руководству нашей страны, президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину", – заявил он одному из пропагандистских телеканалов РФ.

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Про человека Путина

Он первый так называемый руководитель сепаратистской республики из российского правительства.

Известно, что Хоценко родился в Украине, в Днепропетровске. В раннем детстве с родителями переехал жить на территорию России в Ямало-Ненецкий автономный округ России, где отец получил должность начальника отдела по борьбе с организованной преступностью окружного МВД на Ямале, а потом занялся бизнесом.

Хоценко окончил социологический факультет МГУ и Сингапурский институт маркетинга по специальности "Бизнес-менеджмент". На старте политической карьеры он был помощником члена Общественной палаты РФ. Российские региональные СМИ сообщают, что быстрое продвижение по карьерной лестнице в крае было связано со связями его отца.

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В Донецк Хоценко "сослали" с поста директора Департамента промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли РФ.

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