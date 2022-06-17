Прячутся почти 600 человек. Гайдай рассказал, почему эвакуация с завода "Азот" в Северодонецке невозможна

Гайдай рассказал о ситуации на заводе "Азот"/Фото: коллаж: "Сегодня"

Мирные жители, находящиеся на химическом заводе "Азот" в Северодонецке, не могут эвакуироваться. Это связано с постоянными обстрелами.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, сообщает CNN.

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"Сейчас выйти оттуда невозможно. Я имею в виду, что это физически возможно, но очень опасно из-за постоянных обстрелов и боев", — сообщил Гайдай.

Он добавил, что если бы кто-нибудь вышел с завода, то с вероятностью в 90% он бы был убит. Также глава военной администрации уточнил, что сейчас на территории предприятия находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

По данным главы Северодонецкой районной военной администрации Романа Власенко, у мирных жителей, прячущихся от обстрелов на территории химзавода, есть определенные запасы продовольствия, однако они не пополнялись уже в течение двух недель.

Также он добавил, что в основном на "Азоте" находятся работники химического завода и их семьи.

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Эвакуация из Луганской области возобновилась, но проходит очень сложно

У жителей Луганской области больше не осталось сил терпеть войну. Они начали массово эвакуироваться после нескольких месяцев настояния на этом местных властей. Однако теперь эвакуация проходит крайне тяжело.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, 14 июня удалось вывезти 75 человек.

"Эвакуация проходит крайне тяжело, потому что обстрелы не утихают. Людей забирают адресно, часто попадая под обстрелы. Сейчас желающих выехать с каждым днем становится все больше. Потому что находиться в Луганской области – это малый шанс пережить эту войну", – отметил Гайдай.

По его словам, в эвакуацию были привлечены полицейские, работники ГСЧС и волонтеры. Сейчас 75 эвакуированных людей в безопасности уже смогли сделать самое важное – позвонили родным, сказали, что живы.

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"Ради этого мы не остановимся! Пока будет такая возможность – будем спасать", – пообещал Гайдай.

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