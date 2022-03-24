"Прошел месяц войны и Украина выдержала": главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский обратился к украинцам / Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу. Глава страны сообщил, что первоначальный замысел российской армии развалился еще в первые дни вторжения. Однако оккупантов все еще много и они не знаю границы зла.
Главное, что сказал президент
- Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации.
- Все опросы показывают, что народы Европы и Америки нас поддерживают.
- 24 марта в Европе, в Брюсселе, состоятся сразу три важных саммита: саммит НАТО, саммит Евросоюза, саммит Большой семерки.
- Украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб. Украина не получила самолеты и современное противоракетное оружие.
- Каждый город, который героически сопротивлялся, будет отстроен: "За каждое преступление мы привлечем оккупантов к ответственности. Житомир и Сумы, Киев и Чернигов, Харьков и Мариуполь, Волноваха и Николаев, Ахтырка и Гостомель, Херсон и Одесса, Изюм и Донецк, Луганск и Чернобаевка... Все наши люди будут жить в свободной Украине. После нашей победы. Которая наступит тем быстрее, чем больше мы будем все в единстве".
- Прошел месяц войны и Украина выдержала в шесть раз дольше, чем планировал враг.
Зеленского поддерживает весь мир
- Читатели американского издания POLITICO назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе. Опрос был запущен в начале марта.
- Украинцы практически со 100%-ным результатом сегодня доверяют президенту своей страны и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, который руководит обороной страны от российского агрессора, использующего Беларусь как плацдарм для наступления.
- Свое восхищение украинскому лидеру высказал американский телеведущий и шоумен Билл Мейхер. В своем Twitter-аккаунте американец написал, что теперь Владимира Зеленского поддерживают и уважают все жители США.