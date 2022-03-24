"Прошел месяц войны и Украина выдержала": главное из обращения Зеленского

Владимир Зеленский обратился к украинцам / Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к народу. Глава страны сообщил, что первоначальный замысел российской армии развалился еще в первые дни вторжения. Однако оккупантов все еще много и они не знаю границы зла.

Главное, что сказал президент

Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации.

Все опросы показывают, что народы Европы и Америки нас поддерживают.

24 марта в Европе, в Брюсселе, состоятся сразу три важных саммита: саммит НАТО, саммит Евросоюза, саммит Большой семерки.

Украинское небо так и не сделали безопасным от российских ракет и авиабомб. Украина не получила самолеты и современное противоракетное оружие.

Каждый город, который героически сопротивлялся, будет отстроен: "За каждое преступление мы привлечем оккупантов к ответственности. Житомир и Сумы, Киев и Чернигов, Харьков и Мариуполь, Волноваха и Николаев, Ахтырка и Гостомель, Херсон и Одесса, Изюм и Донецк, Луганск и Чернобаевка... Все наши люди будут жить в свободной Украине. После нашей победы. Которая наступит тем быстрее, чем больше мы будем все в единстве".

Прошел месяц войны и Украина выдержала в шесть раз дольше, чем планировал враг.

Зеленского поддерживает весь мир

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