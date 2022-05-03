Пропагандист Соловьев заявился в осажденный Мариуполь

Владимир Соловьев явился в Мариуполь / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский пропагандист Владимир Соловьев выложил фото, на котором он стоит у проходной завода имени Ильича в Мариуполе вместе с главарем так называемой "ДНР" Денисом Пушилиным.

Он пообещал рассказать подробности своего визита завтра, 4 мая. Однако когда он состоялся и когда было сделано фото, неизвестно. На данный момент в Мариуполе российские военные жестоко обстреливают территорию завода "Азовсталь", где в укрытиях прячутся от бомбежек мирные жители города.

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