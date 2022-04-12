Продуктовые наборы для жителей Покровска: украинцам направили гуманитарную помощь

Гуманитарная помощь для жителей Покровска: собрано 10 тысяч продуктовых наборов / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
Гуманитарный проект "Спасаем жизнь отправил наборы гуманитарной помощи жителям города Покровск, которые живут вблизи с фронтовой зоной.
Об этом сообщили в проекте.
Так, 10 тысяч гуманитарных наборов в первую очередь отдадут социально незащищенным категориям населения, которые не смогли эвакуироваться из города.
В частности, это одинокие матери, многодетные семьи, люди с инвалидностью, пенсионеры. В продуктовые наборы входят:
- макароны;
- мука;
- крупы;
- консервы;
- сахар;
- сгущенное молоко.
Состав рекомендован ВОЗ с учетом его энергетической ценности.
Сообщается, что волонтеры уже раздали более 2-х тысяч наборов. Кроме того, силами проекта был сформирован стратегический запас продовольствия в городе. Ведь, по словам городского головы Покровска Руслана Требушкина, многие жители отказываются уезжать, поскольку надеются, что война скоро закончится.
Напомним, ранее 6 тысяч гуманитарных наборов от проекта "Спасаем жизнь" уже были переданы жителям Авдеевки.
Финансирование проекта "Спасаем жизнь" осуществляют входящие в группу SCM компании Метинвест и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова.
Помощь украинцам
Во время войны граждане Украины объединились ради общей победы над российскими оккупантами. Одним из важных остается гуманитарный фронт, ведь из-за обстрелов захватчиков многие населенные пункты оказались на грани выживания.
Общественные организации, волонтеры и частный бизнес организовывают доставку продуктов и товаров первой необходимости на восток страны, а также в Киев. Недавно партию продуктовых наборов получили территориальные центры социального обеспечения Соломенского района.