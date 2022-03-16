При эвакуации из Мариуполя расстреляли колону, в тяжелом состоянии ребенок

При эвакуации был расстрел мирного населения / Фото: Коллаж: Сегодня
Российские военные обстреляли мирных жителей во время эвакуации. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"Сегодня около 15:30 российские войска обстреляли из РСЗВ БМ-21 "Град" колонну мирных жителей, которые эвакуировались из города Мариуполя в город Запорожье. По предварительной информации, есть погибшие. Среди пострадавших и раненых есть дети. Число пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
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Переломный момент
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