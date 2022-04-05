Предприятия SCM и Фонд Ахметова с начала войны направили на помощь Украине и украинцам 1,4 млрд грн

Бизнес помогает не только обычным людям, но и армии / Фото: Getty Images, scm.com.ua, Коллаж: Сегодня

Вся Украина продолжает работать над тем, чтобы победить в войне с Россией и скорее вернуться к мирной жизни. Активно к этому процессу привлекается и бизнес. В частности, около 1,4 млрд грн, или почти 48 млн долларов, уже передали бизнес SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" на помощь Украине и украинцам с 24 февраля 2022 года по 4 апреля 2022 года включительно.

Об этом говорится на сайте компании.

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В эту сумму входят:

гуманитарная помощь гражданским (пищевые продукты, лекарства, вещи первой необходимости, эвакуация, шелтеры и т.д.);

поддержка ВСУ и ТрО в десятках городов (одежда, средства индивидуальной защиты, аптечки и т.п.).

"Каждый бизнес Рината Ахметова, его Благотворительный фонд и ФК "Шахтер" делают все возможное, чтобы помочь людям, городам и государству выстоять в войне с россией. Для того чтобы помощь получили и почувствовали как можно больше людей, ее направления и объемы определяются в координации с центральной и местной властью", – говорится в сообщении.

Да, в первые же дни войны с Россией SCM предоставил 100 млн грн территориальной обороне Киева. А компания "Метинвест" подготовила почти 6 тысяч спальных мест для вынужденных переселенцев, а также обеспечивает людей товарами первой необходимости.

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Кроме того, из стали "Метинвеста" были изготовлены и переданы бойцам около 40 тысяч железных ежей, а также тысячи пластин для бронежилетов. Группа осуществляет закупку средств защиты для ВСУ и ТРО на сумму 345 млн грн.

Тем временем ДТЭК бесплатно поставляет электроэнергию медицинским учреждениям, военным и силовым структурам, производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях. Только в марте – на 32 млн грн.

Также ДТЭК передал почти 300 тонн угля для эвакуационных поездов "Укрзалізниці" и 100 тонн для нужд местных общин.

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С начала полномасштабной войны Фонд Рината Ахметова передал Украине более 500 тыс. единиц медикаментов и более 60 тыс. продуктовых наборов. Гуманитарная помощь от Фонда поможет выжить 720 тысячам человек.