Предатели в Мелитополе пишут прощальные записки и обвиняют своих хозяев

Предатель из Мелитополя написал прощальное письмо. Коллаж "Сегодня"

В Мелитополе предатель – депутат городского совета Тарас Генов написал прощальное письмо, обвинив человека с фамилией или позывным на букву "Ф".

Об этом сообщают РИА Мелитополь.

Реклама

Подробности

Ранее Тарас Генов, любитель СССР грозился, что за его спиной 3-5 тысяч единомышленников, которые готовы зачищать "нациков", как только их нога ступит на землю Мелитополя. А позже записал другое видео. В нем он уже выступал в роли жертвы оккупационного режима, так как к нему пришли вооруженные люди рф и отобрали ключи от его предприятия – здания с оборудованием. Предатель сначала просил вернуть все по-хорошему. Но ничего ему так и не вернули.

Тогда любитель "русского мира" написал предсмертную записку-обращение, в которой изложил все коррупционные схемы нынешней оккупационной власти.

"Я написал, что в здравом уме и светлой памяти. А, если со мной что-то случится, то прошу винить в этом человека с именем или позывным на букву "Ф". Я в обращении описал все моменты рейдерского захвата, а также отъем имущества и средств производства на сумму уже около 200 тысяч гривен. Я переживаю за свою жизнь. Но вы не у меня отнимаете деньги, а у семьи и детей моих. А за детей я готов порвать глотку и пойду до конца", – пригрозил оккупационной власти предатель.

Кстати, есть в оккупационной власти и человек на букву "Ф", как выразился Тарас Генов. Это некий Альберт Филин, который отвечает за передвижение конвоев.

Реклама

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты проводят эвакуацию мирного населения. При посадке в автобусы оккупанты сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Новоазовского района, где находится фильтрационный лагерь, а затем отправят в Россию.

20 мая Андрющенко сообщил, что за сутки из города в Безымянное доставили 416 человек, в том числе 46 детей. Всего из фильтрационного лагеря в Россию депортировали 512 человек. Украинские власти сейчас устанавливают, куда граждан отправляют с железнодорожного вокзала в российском Таганроге.

Реклама

Также сообщалось, что оккупанты под предлогом эвакуации вывозят людей в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.

Напомним, российские оккупанты как смогли изуродовали сине-желтую стелу на въезде в захваченный ими украинский Мариуполь.

Кроме того, оккупанты открыли еще один фильтрационный пункт в Мариуполе. Он расположен в помещении "Метро". Особый цинизм от оккупантов проявляется в том, что гуманитарная помощь и фильтрационный штаб разместили в одном месте.