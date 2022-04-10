Повторное вторжение оккупантов в Киев не исключено – Павлюк

Павлюк оценил вероятность нового вторжения оккупантов в Киев. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк уверяет, что Вооруженные силы Украины делают все возможное, чтобы не подпустить врага к столице. То есть повторное нападение не исключает.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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"Мы учли все возможные направления движения противника, если будет возобновлено наступление. Поэтому сейчас интенсивно обустраиваются новые оборонные рубежи, которые мы максимально отодвинули от Киева, чтоб не допустить ни возможность артиллерийских обстрелов, ни захода войск. Поверьте, Вооруженные силы делают все, чтоб не допустить противника даже близко к Киеву. Это большая работа, и я думаю, в ближайшие недели мы ее проведем. Эти рубежи также занимаются войсками", – сказал Павлюк.

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