"Повар Путина" Пригожин приехал на Донбасс (фото)

Бизнесмен прокомментировал фото / Коллаж "Сегодня"

Российский олигарх Евгений Пригожин, который считается владельцем частной военной компании Вагнера (ЧВК Вагнера), приехал на Донбасс. Фотографию с ним в субботу выложил в соцсети российский депутат-единоросс Виталий Милонов.

Об этом пишет Ліга.Новин.

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Евгений Пригожин приехал в Украину по приказу Кремля. От него требуют взять в плен одного из руководителей Украины.

Евгений Пригожин находится на фото с правой стороны. Фото: Ліга.Новин.

Российского олигарха неофициально называют "поваром Путина" из-за того, что подконтрольные ему компании обеспечивали услуги питания в Кремле.

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Позже Пригожин прокомментировал фото, которое разместил у себя в Сети Милонов.

"Гулял я по Невскому проспекту. Смотрю, идет Милонов. Я подошел к нему, поздоровался. Вот и вся история. Нечего рассказывать. Почему все раздолбано вокруг? Так это же наш город – Петербург", – сказал бизнесмен.

В Госдуме РФ призвали бомбить Киев и уничтожить Зеленского

Депутат Госдумы РФ, глава фракции "Справедливая Россия – За правду!" Сергей Миронов открыто призвал к бомбардировкам Киева и ликвидации президента Украины Владимира Зеленского.

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На вопрос, должна ли РФ бомбить администрацию президента Украины, депутат заявил о необходимости "бомбить те места, где действительно находятся центры принятия решений – Зеленский, генералитет".

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