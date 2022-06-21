Поставки оружия Украине увеличат, – Жданов

Жданов прогнозирует увеличение поставок оружия на Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня

По итогам третьей встречи контактной группы по обороне Украины, называемой "форматом Рамштайн", ВСУ получат довольно неплохие поставки оружия. Однако их количество может быть увеличено. Для этого уже появились предпосылки.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью Владимиру Полуеву на YouTube-канале "Украина 24".

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По его словам, Украина должна получить сотни единиц тяжелого вооружения.

"С учетом того, что огласил генерал Милли, я скажу, что довольно неплохие поставки. Конечно, не то, что нам хотелось бы, но уже поставки исчисляются по тяжелому вооружению сотнями единиц, по легкому вооружению – там уже десятки тысяч. Конечно, хотелось бы, чтобы было увеличено (количество поставок, – ред.). Я думаю, что поставки могут быть увеличены", – сказал Жданов.

Он отметил, что пару дней назад было совместное заявление стран восточной Европы и Великобритании с призывом к участникам конференции в Рамштайне увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения для Украины.

"Я думаю, что ответ должен последовать и соответственно мы получим увеличение (поставок, – ред.)", – убежден военный эксперт.

В то же время, он добавил, что трудно сказать, каким именно будет это увеличение поставок и какой будет скорость этих поставок.

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Что получит Украина по итогам "Рамштайна"

В Брюсселе в среду, 15 июня, состоялось новое заседание формата "Рамштайн" – контактной группы по вопросам обороны Украины из представителей оборонных ведомств более 50 государств. Генерал армии США Марк Милли перечислил количество оказанной помощи Украине:

97 тысяч противотанковых систем;

237 бронированных автомобилей;

60 средств ПВО;

250 артиллерийских систем. Еще 398 собираются добавить;

более 100 тысяч боеприпасов небольшого калибра.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что оружие, переданное Западом украинской армии, поможет вернуть временно оккупированные Россией территории, включая Крым и Донбасс.

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Также сообщалось, что новый пакет военной помощи Украине страны Запада должны согласовать в конце этого месяца на саммите в Мадриде.