Посол Великобритании побывала в Гостомеле: какие следы оккупации ее поразили (фото)

Посол рассказала о граффити российских войск в одном из зданий в Гостомеле. / Фото: Коллаж: Сегодня

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс посетила Гостомель Киевской области, где увидела граффити в одном из зданий, в котором находились российские оккупанты.

Об этом она сообщила у себя на странице в Twitter.

Реклама

"Немного прозрения"

"Показаны граффити российских войск в здании, которое они занимали ненадолго. "Скоро домой?" – говорит один. У другого есть два подхода к логотипу Nike. Третье "Sorry" намазано рядом с огромной дырой в стене. Это не искусство. Но это немного прозрения", – отметила посол.

Ранее Мелинда Симмонс рассказала, что в Кремле надеются, что западные страны устанут от войны и перестанут активно поддерживать ВСУ. А осенью президент РФ Владимир Путин сможет прибегнуть к шантажу. Также она заявляла, что российские оккупанты сделали изнасилование своим "оружием войны".