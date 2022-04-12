Последствия химатаки в Мариуполе: как чувствуют себя пострадавшие

Среди пострадавших в Мариуполе – гражданские лица / Фото: Коллаж: Сегодня

В результате распространения армией России неизвестного отравляющего вещества в Мариуполе пострадали как военные, так и гражданские лица. Они находятся в относительно удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале отдельный отряд специального назначения "Азов".

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"Контакт гражданских лиц с веществом был минимальным, ведь эпицентр поражения был на определенном расстоянии от места нахождения людей. Несколько ближе находились военнослужащие. Впрочем, сейчас обследовать место событий в полной мере, из-за вражеского огня, невозможно, ведь россияне продолжают проводить тактику сокрытия собственных преступлений" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате химатаки один военнослужащий "находится в умеренном состоянии", двое других – под постоянным наблюдением врачей. Среди пострадавших гражданских самое плохое состояние – у пожилой женщины

Основная симптоматика пострадавших: гиперемия лица, повышение артериального давления, сухость и изжога в области ротоглотки, слизистых участков глаз.

"Пока известно, что врагом были применены отравляющие вещества или сильнодействующие отравляющие вещества преимущественно удушающего действия. Впрочем, из-за нахождения в полной блокаде их токсикологический анализ невозможен. В то же время, основной задачей является наблюдение за состоянием личного состава и возможными последствиями от отравления", – отметили в "Азове".

Оккупанты сбросили на Мариуполь ядовитое вещество

Российские оккупанты сбросили с беспилотника на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сообщил отдельный отряд специального назначения "Азов"

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У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром. Пока оказывается помощь пострадавшим как мирным жителям, так и военным.

Впоследствии в "Азове" уточнили, что российские военные применили боевое отравляющее вещество "зарин".

В свою очередь, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр предположила, что оккупанты могли использовать фосфорные боеприпасы .