Прорывы до 5 метров! Оккупанты оскандалились с подачей воды в Мариуполе

РФ опозорилась с подачей воды в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"
В захваченном Мариуполе российские оккупанты начали подачу воды в тестовом режиме. Вода появилась в районе Новоселовки и Восточного. В результате в городе в некоторых местах случились прорывы до 5 метров в длину, и их множество.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его словам, ремонтировать и ликвидировать прорывы оккупанты не могут, поэтому просто пытаются уменьшить напор.
"То, о чем мы предупреждали, произошло. Фонтаны – только начало, дальше очередь за канализационными озерами и реками. Когнитивный диссонанс в действии. С одной стороны, радуешься, что у мариупольцев хоть как-то появляется вода. С другой стороны, понимаешь обратную опасность. Такова современная действительность города", – отметил Андрющенко.
Ситуация в Мариуполе
- Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал: властям известно о том, что российские военные вывозят тела погибших жителей Мариуполя на территорию Старокрымского кладбища, где хоронят их в местах массового захоронения.
- Оккупанты создали фейки о массовых захоронениях в Мангуше, расположенном в 15 км от Мариуполя. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне начали уничтожать следы преступлений, а российская пропаганда вместе с "официальными органами ДНР" выпустила серию "опровержений" о массовых захоронениях.
- "Азов" с начала полномасштабного наступления РФ уничтожил, по подтвержденным данным, 1157 единиц живой силы противника, еще 840 – по неподтвержденным данным.
- С завода "Азовсталь" в Мариуполе было эвакуировано более 300 гражданских лиц, в первую очередь женщин и детей. Готовится второй этап эвакуации, чтобы вывезти раненых и медиков.
- Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Киев пытается спасти военных, держащих оборону "Азовстали" в Мариуполе. Нарабатываются дипломатические варианты спасения украинских защитников. К этому процессу привлечены влиятельные страны.
- Военный эксперт Олег Жданов предположил, как дальше будут развиваться события в Мариуполе после эвакуации гражданского населения с "Азовстали".
- Украинские военнослужащие, которые держат оборону на территории завода, не могут подтвердить, что всех гражданских уже эвакуировали. На "Азовстали" много завалов, люди могут быть заблокированы.