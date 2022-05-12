Прорывы до 5 метров! Оккупанты оскандалились с подачей воды в Мариуполе

РФ опозорилась с подачей воды в Мариуполе. Фото: коллаж "Сегодня"

В захваченном Мариуполе российские оккупанты начали подачу воды в тестовом режиме. Вода появилась в районе Новоселовки и Восточного. В результате в городе в некоторых местах случились прорывы до 5 метров в длину, и их множество.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, ремонтировать и ликвидировать прорывы оккупанты не могут, поэтому просто пытаются уменьшить напор.

"То, о чем мы предупреждали, произошло. Фонтаны – только начало, дальше очередь за канализационными озерами и реками. Когнитивный диссонанс в действии. С одной стороны, радуешься, что у мариупольцев хоть как-то появляется вода. С другой стороны, понимаешь обратную опасность. Такова современная действительность города", – отметил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

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