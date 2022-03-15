"Помогите освободить": оккупанты взяли в плен украинского спасателя (фото)

Спасатель находится в плену / Коллаж "Сегодня"

Российские военные взяли в плен украинского спасателя Алексея Данченка в городе Гостомеле Киевской области, когда он эвакуировал мирных жителей.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

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"Максимальный репост! Наша служба всегда приходит на помощь и это не только наша обязанность, это наш человеческий зов – спасать и помогать! Но сейчас и нам нужна ваша помощь! Помогите освободить из плена работника ГСЧС, друга, коллегу – Алексея Данченка", – говорится в сообщении.

Спасатели просят звонить в "Службу спасения", если есть информация про Алексея.

Номера телефонов:

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101,

112,

(044) 425-43-01

Спасатель Алексей Данченко, который попал в плен к оккупантам. Фото: ГСЧС Украины

Оккупанты взяли в плен украинского пилота

Российские оккупанты взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Они записали с ним пропагандистское видео.

"Российский агитпром применил грубую тактику 2014 года. Очевидно, что под давлением и угрозой расправы летчик дает интервью о "националистах", ЕС и НАТО, куда Украине не следует идти, а дружить с "братским" народом", — сообщили в ВСУ.

В Воздушных силах не исключают, что видео могут транслироваться на российском телевидении и в соцсетях известных пропагандистов.

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