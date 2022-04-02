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"Помогите деблокировать тысячи детей Мариуполя" – эмоциональное обращение "Азова"

2 апреля, 20:49
2 апреля защитники города уничтожили танк и вражескую пехоту

В Мариуполе остаются женщины и дети / Коллаж "Сегодня"

Легендарный полк "Азов" продолжает сопротивление в блокированном вот уже больше месяца армией Российской Федерации Мариуполе. Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь в своем новом видео обратился ко всем украинцам с просьбой продолжать борьбу против оккупантов, против российского бизнеса и пропаганды с тем, чтобы в конечном итоге быстрее произошла деоккупация города-героя.

Обращение

"Я призываю всех украинцев к борьбе за нашу территорию, за наших детей, за наше будущее. Я призываю сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со спецтехникой для разбора завалов. Чтобы ребенок, чье маленькое сердечко еще бъется, придавленное тяжелыми бетонными плитами, был освобожден. Потому что он еще молится, надеется на всех вас не верит, что забыли, не верит, что не придут. Ребенок, который еще жив. Который в своей недолгой жизни не сделал ничего плохого, а любил, баловался и хочет жить. Разве он виноват, что малый карлик дал своим выродкам приказ уничтожить его, что родители погибли от выродка-пилота, который сбросил бомбу на его дом. Разве этот сверток души виноват, что отравленная московской пропагандой мать российского солдата отправила своего сына убивать граждан другой страны. Этого ребенка и тысячи других мы просим деблокировать. Мы боремся и продолжим бороться, помогите нам бороться", – сказал в своем обращении Святослав Паламарь.

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Обстановка

Замкомандира полка "Азов" также отметил, что 1 апреля им удалось уничтожить два БМП противника, а сегодня – танк и вражескую пехоту.

"38-й день слез, пота, крови и большого мужества и героизма нашего народа. Каждую минуту защитники Мариуполя прибывают на грани жизни и смерти, в полной блокаде продолжают героическую борьбу за Украину и за своих граждан, воюя за каждый метр родной земли. Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого. Верим, что Украина имеет решение этой ситуации. В истории нашей страны есть факты героических побед наших военных. Поэтому необходимо побеждать, потому что мы на это способны", – резюмировал Паламарь.