Помогали оккупантам грабить украинцев. Под Киевом арестовали двух коллаборантов

Под Киевом задержали двух коллаборантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киевской области сообщили о подозрении двум коллаборантам, которые снабжали оккупантов жильем, едой и помогали ориентироваться на местности.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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По данным следствия, во время оккупации села Бабинцы Бучанского района мужчина и женщина добровольно предоставили военнослужащим вооруженных сил РФ жилье. Подозреваемые снабжали их продуктами питания и предоставляли информацию о местных жителях. Используя эти данные, оккупанты грабили дома людей.

Кроме того, мужчина показал военнослужащим РФ маршрут к основным транспортным путям региона.

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Фото: Офис генпрокурора

Что ждет предателей

При процессуальном руководстве Киево-Святошинской окружной прокуратуры жители Киевской области поставлены в известность о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 4, 7 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения – содержание под стражей.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Бучанского райуправления Главного управления Нацполиции в Киевской области.

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