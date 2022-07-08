Полный беспредел. В Каховке оккупанты без пропуска не пускают в школы и детсады (фото)

Военные РФ вводят свои правила в Херсонской области. Фото: Reuters, коллаж "Сегодня"

Во временно захваченной Каховке Херсонской области российские оккупанты устроили очередной беспредел. Так, они ввели контрольно-пропускной режим на территории КП, школ и детских садов города.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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В Сети показали распоряжение Каховского "административного района". Там сказано, что людям без "пропуска" вход строго воспрещен.

"Во избежание негативных последствий саботажа, ввести контрольно-пропускной режим на территории предприятий жилищно-коммунальной структуры, среднеобразовательных и дошкольных учебных учреждений Каховского административного района, а именно: запретить допуск лиц, не имеющих должностных обязанностей перед вышеуказанными объектами коммунальной собственности", – сказано в заявлении оккупантов.

Заявление российских оккупантов

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Ситуация в Херсонской области

Глава Олешковской объединенной территориальной громады Евгений Рыщук обратился к местным жителям с призывом держаться как можно дальше от объектов, где расположена техника и личный состав ВС РФ, чтобы не быть живым щитом для оккупантов.

Напомним, в Херсонской области российские оккупанты боятся не только Вооруженных сил Украины, но и даже мирных жителей. Поэтому по региону они передвигаются с охраной и на бронированных машинах. Также захватчики ходят в бронежилетах.

Народному депутату, экс-члену фракции "Слуга народа" Алексею Ковалеву, который сотрудничает с оккупантами в Херсонской области, сообщено о подозрении в государственной измене и пособничестве государству-агрессору.

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Ранее мы рассказывали, что в Херсонской области идет последовательное уничтожение врага в тылу. В частности, там взорвали российский склад боеприпасов.