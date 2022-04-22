Покруче Чернобаевки! Арестович сообщил об уничтожении командного пункта РФ в Херсонской области

Арестович рассказал об уничтожении командного пункта оккупантов в Херсонской области. Коллаж "Сегодня"

Вооруженные силы Украины провели успешную операцию в Херсонской области, уничтожив 50 старших российских офицеров.

Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал в эфире "ФЕЙГИН LIVE".

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"Из приятных новостей: мы накрыли передовой командный пункт армейского уровня в Херсонской области. Там было около 50 старших российских офицеров. Судьба их не известна, но взрывалось громко", – рассказал он.

На данный момент известно, что в Херсоне слышны взрывы. Такую информацию публикуют в СМИ. Пока официальной информации, которая бы подтверждала эти сообщения или опровергала их — нет.

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