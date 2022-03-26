Поддержка на войне: жители Покровска получили гуманитарную помощь

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь в Донецкую область / Фото: УНИАН, Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня
С первых дней войны Фонд Рината Ахметова помогает Украине. Помогают в том числе нуждающимся – пожилым людям и людям с инвалидностью.
На днях более 2700 продуктовых наборов передали в Покровск.
В частности, людям предоставили:
- пищу;
- медикаменты;
- психологическую поддержку.
Всего продуктовую помощь от Фонда получат 200 тысяч украинцев.
Продукты уже передали жителям:
- Киева и Киевской области;
- Чернигова;
- Донецкой области;
- Харькова и Харьковской области.
Кроме того, часть наборов была передана эвакуированным в Запорожье мариупольцам.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн. человек, из них 3,5 млн. были спасены на Донбассе.
Гуманитарный штаб для спасения украинцев
После полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну в сотрудничестве с Офисом президента и городскими администрациями в Украине заработал гуманитарный штаб "Спасаем жизнь".
Как отметили в ДТЭК, штаб будет бесперебойно поставлять еду и базовые товары украинцам. Главный хаб работает в Польше, где международные компании и небезразличные люди приносят продукты и товары первой необходимости.
Там их сортируют и передают в области Украины, наиболее пострадавшие от войны.
Раньше мы писали о доставка гуманитарной помощи Первомайской общине на Днепропетровщине и рассказывали, что Фонд Рината Ахметова продолжает доставлять гуманитарные грузы на востоке Украины.