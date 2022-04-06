Поддерживают продуктами: украинцам, пострадавшим от войны, предоставили помощь от бизнеса

Жители Донецкой и Луганской области получили помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать помощь людям из регионов, наиболее пострадавших от российского вторжения.

Как передает "Сегодня", жители Донецкой и Луганской областей 6 апреля получили 7,5 тысячи продуктовых наборов

Реклама

Гуманитарную помощь направят в Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Горное. Еще 2 тысячи наборов получат жители Краматорского района – там ее распределят между теми, кто в этом больше всего нуждается.

В состав продуктовых наборов входит самое основное:

мука;

макароны;

сахар;

тушеное мясо;

паштет;

печенье.

Мой Благотворительный Фонд помогает украинцам выжить – водой, продуктами, медикаментами, любой помощью, которую мы можем дать здесь и сейчас. А бизнесы SCM помогают армии и территориальной обороне. Помогают защищать наш суверенитет, свободу и независимость. Помогают победить, – сказал Ринат Ахметов.

Спасение жизней

С начала полномасштабной войны Фонд передал жителям Донецкой области 23 тысячи продуктовых наборов. Луганская область получила более 11 тысяч наборов, и еще 5 тысяч предоставили мариупольцам, которых удалось эвакуировать в Запорожье.

Реклама

Помощь оказывают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". Фонд работает 16 лет, и за это время он помог выжить 8 миллионам человек, из которых 3,5 миллиона – жители Донбасса.

Общее дело

Война против украинского народа сплотила не только нашу армию, но и всех, кто стремится ей помочь. С началом боевых действий финансовую и гуманитарную помощь бойцам и простым украинцам направили десятки фондов и организаций.

Разнообразную помощь оказывает не только украинский бизнес и волонтеры, но и международные организации. Продукты и товары первой необходимости передавали из Организации Объединенных Наций, UNICEF, Всемирной организации здравоохранения и "Каритас".

Реклама

Недавно Фонд Рината Ахметова направил продовольственный груз в Луганскую область. Продуктовые наборы раздали в городах Попасная, Горное, Кременная, Золотое.

Ранее мы рассказывали, что сеть магазинов "Сільпо" будет помогать пострадавшим от войны украинцам. Пищевыми продуктами будут обеспечивать многодетные семьи, пожилых людей и людей с инвалидностью.